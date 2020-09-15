工研院與田屋科技團隊，打造酬載5公斤實用型全綠能燃料電池直升機。（康顧嚴提供／羅浚濱新竹傳真）

工研院材化所和田屋科技經過數月測試，順利打造「酬載5公斤實用型全綠能燃料電池直升機」，日前在2020綠能無人機創新賽的「龜山島挑戰賽」成功展演，更象徵國內已有能力自主建立完整的燃料電池無人機技術。

工研院材化所組長蔡麗端指出，該所執行經濟部技術處燃料電池計畫，長期深耕無汙染的氫氣燃料電池技術，本次搭載無人機上的燃料電池系統，從膜電極組材料開發、輕量化電堆製作、高效率混成電路設計與多模組電堆控制方法，全由材化所獨力開發完成。

蔡麗端帶領燃料電池團隊，與田屋科技直升機團隊，歷經數月緊密合作與無數測試，打造具有酬載5公斤的實用型全綠能燃料電池直升機，成功從烏石港來回龜山島24公里，並完成島上觀音像、401高地、龜首潭全景、普陀巖與香爐等目標的拍攝。

工研院與田屋科技團隊在「龜山島挑戰賽」，操作酬載5公斤實用型全綠能燃料電池直升機。（康顧嚴提供／羅浚濱新竹傳真）

「來回龜山島」的飛行成功展演後，工研院與田屋科技團隊將到澎湖，面對更為艱鉅的載重跨海挑戰，無人直升機將搭載更大容量的氫氣燃料電池系統，突破難以預料海象環境與長滯空挑戰，完成遠距離跨島物件運輸飛行，先從馬公到望安，未來還要從馬公到七美。

蔡麗端表示，台灣偏鄉資源相對匱乏，無人機「飛島」目標，主要是檢驗能否工突破離島間的距離與交通限制，一旦重大事故發生，將可發揮緊急運載與物資輸送等任務。

(中時 )