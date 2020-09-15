國防部對於特種部隊作戰演練向來不輕易曝光，尤其是執行水下任務的海軍陸戰隊兩棲偵搜大隊與水下作業大隊，因任務機敏，除了國防展演偶爾出現戰技表演外，對於訓練與任務內容幾乎從讓外人詳知。海軍破例在臉書專頁上，揭露海軍特種部隊與空軍聯合執行的海空作戰訓練項目，模擬由空軍黑鷹直升機搭載海軍兩棲與水下特戰人員，投放在外海後進行水下與灘岸滲透任務。

海軍192艦隊水下作業大隊、艦艇水械小組及陸戰隊兩棲偵搜大隊，日前共同執行「直升機人員及膠舟快速佈放」專精訓練。(海軍司令部臉書專頁)

海軍192艦隊水下作業大隊、艦艇水械小組及陸戰隊兩棲偵搜大隊，日前共同執行「直升機人員及膠舟快速佈放」專精訓練。(海軍司令部臉書專頁)

根據《海軍司令部臉書專頁》PO文，海軍192艦隊水下作業大隊、艦艇水械小組及陸戰隊兩棲偵搜大隊，日前共同執行「直升機人員及膠舟快速佈放」專精訓練，並由空軍UH-60M黑鷹直升機配合協訓，整合跨軍種資源，建立海上快速支援能量。

海軍192艦隊水下作業大隊、艦艇水械小組及陸戰隊兩棲偵搜大隊，日前共同執行「直升機人員及膠舟快速佈放」專精訓練。(海軍司令部臉書專頁)

海軍指出，直升機人員及膠舟快速佈放專精訓練，直升機載運特戰人員飛至目標區後，隊員自航速10節、高度10呎的直升上，將人員、膠舟等投放至海面，並藉由快速充氣後進行水面突擊滲透，主要訓練直升機熟悉人員及膠舟快速佈放與回收作業，在戰時可進行快速支援危險海域，協助破除障礙，平時即時投入海上救援與救災任務。

(中時新聞網)