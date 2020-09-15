心臟病童跑操場成植物人！ 學校國賠462萬

中市患先天性心臟病的小六男童，2016年間因導師要求，與同學練路跑400公尺，回教室後倒地休克，送健康中心急救後送醫，因腦部缺氧過久而成為植物人。家屬不滿導師明知男童患有心臟病，卻要求練跑，與校護在救援過程處理疑有疏失，提起國家賠償。台中地院判校方應家屬賠償462萬元，每月4萬3千多元至6萬6千元不等，仍可上訴。

小六男童自幼因心臟疾病不宜從事激烈運動，家屬均主動告知老師，女導師因配合路跑活動在2016年9月26日發問卷調查學生參加意願，男童母親在問卷勾選「參加」，但註明「很抱歉因身體因素無法跑完全程，希望盡力即可」，並提供醫師診斷證明。導師也回覆「因身體因素，不下場是沒問題的」。

導師在2016年10月20日上午指示班上同學到操場練習跑步，她未隨同到操場監督，學生跑完2圈操場共400公尺後，男童在返回教室圖中就出現搖晃、喘不過去及臉色蒼白等身體不適狀況，抵達3樓教室及休克倒地。

導師未立即撥打119呼叫救護車，請學生到健康中心找校護來，校護不在，而由1名男老師將男童抱到健康中心，校護施以CPR急救，未使用現場的AED（自動體外心臟去顫器），直到119救護人員到場才以AED電擊急救後送醫。男童到院急救後恢復心跳，但因缺氧過久而受有缺氧性腦病變。

男童家屬指控導師要求男童練習跑步，男童返教室後倒地不起，校方人員處理過程有疏失，浪費救援時間，提起國賠。

台中地院法官認為導師未在場監督學生練跑，且男童昏倒後未盡快撥打119呼叫救護車，怠於執行保護照顧職責；至於校護持續不斷施以CPR急救，並未拖延治療或違反醫療常規。法官判決校方賠償家屬462萬餘元，此外，自2018年11月間起每月支付家屬4.3萬餘元；另於2024年11月間起，至2069年11月期間，按月再增加2.3萬元。

(中時 )