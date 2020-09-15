海峽論壇將於9月19日登場，國民黨已定調不以政黨形式參加，但不會禁止個別黨員以民間形式參加，原先有意以台商身分參加的前代理主席林榮德，稍早確定取消不出席海峽論壇。

央視主持人李紅「求和說」引發爭議，國民黨昨宣布不以政黨形式參加海峽論壇，但不會禁止個別黨員以民間形式參加，前代理主席林榮德昨確定以台商身分出席海峽論壇，卻遭民進黨譏諷是「拐個彎與會」，批國民黨「碰到大陸就軟掉」。

對此，林榮德稍早表示，因配合國民黨的政策及因事業繁忙，已取消參加海峽論壇行程。

(中時 )