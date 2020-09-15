林榮德：配合國民黨政策 不去海峽論壇 13:142020/09/15 中時 趙婉淳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國民黨前代理主席林榮德，稍早宣布取消參加海峽論壇。（趙婉淳攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 海峽論壇將於9月19日登場，國民黨已定調不以政黨形式參加，但不會禁止個別黨員以民間形式參加，原先有意以台商身分參加的前代理主席林榮德，稍早確定取消不出席海峽論壇。 央視主持人李紅「求和說」引發爭議，國民黨昨宣布不以政黨形式參加海峽論壇，但不會禁止個別黨員以民間形式參加，前代理主席林榮德昨確定以台商身分出席海峽論壇，卻遭民進黨譏諷是「拐個彎與會」，批國民黨「碰到大陸就軟掉」。 對此，林榮德稍早表示，因配合國民黨的政策及因事業繁忙，已取消參加海峽論壇行程。 (中時 ) #論壇 #林榮德 #海峽 #參加 #國民黨 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 吳斯懷：綠別小鼻子小眼睛怕被統戰 04:102020/09/15 政治要聞 國民黨撤團海峽論壇 江啟臣：兩岸本持善意自然和平 10:152020/09/15 政治 王鴻薇批民進黨「雙標無敵」：韓國瑜不行 蘇貞昌可以 11:322020/09/15 政治 駁王金平特使說 李乾龍：王一直代表國民黨 11:372020/09/15 政治 求和效應擴散 國民黨不出席海峽論壇 04:102020/09/15 政治要聞 王金平不去海峽論壇 趙春山：藍綠機關算盡成「三輸」 11:002020/09/15 兩岸 海峽論壇 民進黨兩面三刀 04:102020/09/15 時論廣場 不滿求和說 王金平不去海峽論壇 04:102020/09/15 全球財經 三輸兩贏的海峽論壇 04:102020/09/15 時論廣場 央視一句「求和」就取消海峽論壇 媒體人轟國民黨：250 09:342020/09/15 政治 政治熱門新聞 唯一能戰勝蔣萬安的女人？網：民進黨不會放她出來的 - 政治 如何看兩岸未來？漂亮女星：台灣不需要叫囂 - 政治 台北市長人選民調 驚見國民黨的「她」 - 政治 陳菊日本賑災慶生遭壓新聞？葉毓蘭揭內幕：最大的攪屎棍出現了 - 政治 韓關閉即時災情連結？網怒：看來邁市府這鍋是甩定韓維拉了 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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