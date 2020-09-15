何庭歡分享下廚照。(取自何庭歡臉書)

前主播何庭歡在前高雄市長韓國瑜競選總統期間，擔任競選辦公室發言人，再度爆紅，一舉一動都受到外界關注，現在的她也時常在臉書跟大家分享近況、廚藝、運動等日常生活。而她最新PO出的照片就是化身大廚，現場舉辦歡樂BBQ趴踢上菜，而照片中的她，好身材藏不住，許多網友都直喊「很性感」。

時常在臉書和粉絲互動的何庭歡，除了接下《中廣新聞》「生活有夠歡」節目主持人，也常常和大家分享運動過程，繼日前PO出練習「Bungee Fly」影片，這次則是再度化身大廚，呈現「歡歡地獄廚房」，準備一頓豐盛的「烤肉大餐」。

何庭歡今(15日)在臉書寫下，歡歡化身大廚，現場舉辦歡樂BBQ趴踢上菜了，邀請創新無煙烤肉專家吳和臻起來聊新型態少油煙的烤肉料理可以怎麼做？而她也po出自己身穿黑色細肩上衣的美照，胸前好身材隱隱若現，令不少粉絲都忍不住多看幾眼。

何庭歡做菜的畫面曝光後，引起不少粉絲暴動，很多人都說「美女永遠百看不厭」、「食指大動」、「很性感」、「歡歡好賢慧，什麼吃的都會做」。

(中時新聞網)