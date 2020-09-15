受疫情影響，交通部民航局日前公布國籍航空上半年營運狀況，航空業全部虧損，最多虧損18多億。面對紓困3.0資金是否足夠、有無辦法即時援助航空業？交通部長林佳龍今日說，航空界原本預估一年會虧損上百億，但航空業即時調整，讓貨運彌補客運損失，把虧損降到20億元以下，代表融資紓困有效果。

林佳龍表示，這次疫情的衝擊，受影響最大的當然是交通跟觀光，交通因國門管制，特別是航空業，交通部超前部署，提出對航空業的融資、紓困的專案，以500億元的融資貸款、利息補貼支持航空業界，也因此，在全世界台灣航空業所受損害應該最小，甚至貨運增加，也彌補客運的損失。

林佳龍說，疫情發生時有跟航空業討論，業界原預估一年可能會有上百億元的損失，以目前來講其實比原來預期小很多，這就是融資、紓困有產生效果，業者本身調整也很即時、到位，也許看到十幾億元的數字相當大，但以華航來講，貨運彌補客運的損失，整年內若把虧損降到20億元以下，是華航努力的目標。

(中時 )