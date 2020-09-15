無論置身甚麼產業，只要有影響力，全球數百萬人的個人細節全都被深圳振華數據（Zhenhua Data）信息技術有限公司納入資料庫。而外洩的資料顯示，它是中國大陸軍事和情報網的一部份。

據《衛報》（The Guardian）與《澳洲人報》（The Australian）等外電14日報導，目前振華數據的資料庫中約有240萬人的資料。分析家說，其中大都是從社群媒體等公開資料而來。而客戶包括美、澳政府在內的坎培拉網路安全顧問公司「網路2.0」（Internet 2.0）說，它從外洩的資料集中，救回了約25萬人的紀錄，其中約有5.2萬美國人、3.5萬澳洲人，還有近1萬名英國人。這些人中除了有英國首相強生（Boris Johnson）、澳洲總理莫里森（Scott Morrison）等政治人物，以及他們的親人外，還有王室，社會名流與軍事人員。

然而，振華數據公司高層說，相關報導嚴重失真，並說所有的資料都來自網路的公開資訊。他們只是整合，而沒有蒐集資料，至於他們的經營模式與合作夥伴則是商業機密。此外，公司強調，並沒有超過200萬人的數據庫，也撇清了與北京政府和軍方的關係。

(中時新聞網)