連續6年不間斷！適逢中秋節將至，蔡衍明愛心基金會舉辦「公益青年送愛下鄉趣」，今年再度結合27所大學一起回饋社會、關心鄰里，首站今（15日）在亞東技術學院登場，弱勢長者從大學生手中接獲慰問金相當開心，大學生劉恩廷開心說，「可以參與活動感覺很驕傲！」

蔡衍明愛心基金會自2015年起與全台各大專院校合作，發起「公益青年送愛下鄉趣」三節青年公益送愛活動，從一開始的15間大學，隨著善心活動持續發酵，如今增加至27所大學。

蔡衍明愛心基金會舉辦「公益青年送愛下鄉趣」，今年再度結合27所大學一起回饋社會、關心鄰里，首站今（15日）在亞東技術學院登場。（葉書宏攝）

蔡衍明愛心基金會舉辦「公益青年送愛下鄉趣」，今年再度結合27所大學一起回饋社會、關心鄰里，首站今（15日）在亞東技術學院登場。（葉書宏攝）

亞東技術學院校長黃茂全、板橋區華德里長陳寶銓今（15日）上午邀請學校周圍弱勢、孤老到校園內話家常，由大學生們一一致贈慰問金、旺旺仙貝、柚子等食品，此外，大學生還帶領著長者們一起手作月餅DIY，現場笑聲不斷，也成為青銀互動最佳的寫照。

亞東技術學院校長黃茂全表示，活動讓大學生可以發掘到學校周圍的弱勢，學生除了上課之外若可以接觸社會，不僅可把學校所學貢獻出來，還可以成為回饋社會的行動者，對於學生的學習相當有助益。

蔡衍明愛心基金會舉辦「公益青年送愛下鄉趣」，今年再度結合27所大學一起回饋社會、關心鄰里，首站今（15日）在亞東技術學院登場。（葉書宏攝）

蔡衍明愛心基金會舉辦「公益青年送愛下鄉趣」，今年再度結合27所大學一起回饋社會、關心鄰里，首站今（15日）在亞東技術學院登場。（葉書宏攝）

「6年前即加入蔡衍明愛心基金會的種子學校！」黃茂全說，學生們每年3節都會協助基金會善心活動，學生們過程中累積愛心種子，將來若事業有成也會更有助人之心，讓愛心無限循環。

大學生劉恩廷說，在校內參加國際志工社團，但受到疫情期間無法出國服務，藉由此機會可以協助弱勢，第一次參加活動感覺很有成就感，另外，和長者互動過程中她也頻頻誇獎「他們真的好可愛！」

蔡衍明愛心基金會舉辦「公益青年送愛下鄉趣」，今年再度結合27所大學一起回饋社會、關心鄰里，首站今（15日）在亞東技術學院登場。（葉書宏攝）

蔡衍明愛心基金會經理徐海倫說，參加活動的學生若大學畢業之後，有能力助人時也一定會伸出溫暖的雙手，看著大學生一一將慰問金送到長者手中，彼此間噓寒問暖，慰問金協助弱勢過個好節，但大學生的一言一行也溫暖了他們的心。

「公益青年送愛下鄉」活動共有中央大學、中正大學、中州科技大學、中國文化大學、中國科技大學、元智大學、世新大學、亞東技術學院、東華大學、明新科技大學、南華大學、屏東大學、致理科技大學、高雄師範大學、逢甲大學、朝陽科技大學、雲林科技大學、澎湖科技大學、輔仁大學、台北科技大學、台東大學、台灣大學、台灣海洋大學、暨南大學、聯合大學、蘭陽技術學院、敏實科技大學等27所大專院校參加。

(中時 )