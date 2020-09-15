台北市動物保護處於13日22時許接獲通報，在中山區花博公園內發生一起未繫鍊犬隻攻擊事件，造成一隻貴賓犬當場死亡。動保處14日立即約談犬隻飼主了解案情追究飼主責任，並呼籲有具攻擊性犬隻的飼主，犬隻外出時應由「成年人」伴同，並替犬隻繫上「1.5公尺內的鍊繩」，及應配戴不影響散熱透氣「口罩」。

據統計，動保處今年截至目前共接獲14件動物攻擊他人或動物案件，並針對3起具攻擊性寵物外出時無提供適當防護措施案件開立行政處分。

飼主如今只能透過照片重溫帶著狗狗們開心出遊的美好回憶。（北市動保處提供）

動保處表示，比特犬因犬種基因特性造就其較不穩定的性格，平時看起來憨厚老實，但常因外界刺激，突然失控而有傷人或傷害動物的攻擊性行為，經行政院農業委員會指定為須特別列管之危險性犬隻。

動保處指出，除了比特犬外，農委會公告具攻擊性寵物為「無正當理由曾有攻擊人或動物行為紀錄之犬隻」，以及6大類之危險性犬隻，包含比特犬、日本土佐犬、紐波利頓犬、阿根廷度告犬、巴西菲勒犬、獒犬。

動保處呼籲，具攻擊性寵物外出應由成年人伴同，並替犬隻繫上1.5公尺內的鍊繩，及應配戴不影響散熱之透氣口罩，違反規定將處新臺幣3萬至15萬元罰鍰，若民眾有發現具有攻擊性犬隻未有適當防護措施於公共場所活動，請協助蒐集相關證據，積極通報1999市民專線或動物保護專線，動保處會盡最大努力稽查，塑造人與動物都能安心生活的友善環境。

(中時 )