萊豬即將於明年進口，但蔡政府在完全無視民意下強行開放引起各界批評，台東公民監督聯盟召集人李偉俊表示，後山台東地方一致反對美豬來台，今(15)日特別北上傳達地方的聲音。

李偉俊今早搭第一班太魯閣號北上，表示台東縣政府、縣議會都一致反對美豬來台，政府應該透過國會合法審議的程序來完成立法，立法之後也應讓地方有自治權力決定是否要吃萊豬。

他說，教育部第一時間強調營養午餐絕不會使用美豬，但是孩子不能吃，難道成人就可以吃嗎？強調只要是毒豬就是不該吃，距離中央最遙遠的台東縣一致反對民進黨的鴨霸政策，希望立院重拾監督權，透過國會合法審議，還給國人應有的健康。

安心消費公民連線成員、台大名譽教授黃光國指出，民進黨立委在2012年堅持美牛瘦肉精零檢出，現在執政後通通裝不記得，批良心完全被萊豬咬走了

黃光國說，台灣老喊獨立，各縣市政府更應該要「獨立」，地方有權把關市民健康，不是中央鴨霸地方就要跟著附和。

公民監督國會聯盟執行長張宏林指出，台灣很多議題不是藍綠議題而是朝野議題，或根本雙方都在打假球，永遠都在虛應所有民間需求，這才是台灣真正可悲的地方。

(中時 )