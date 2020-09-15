每個人個性總會因人生境遇而有所改變，一名女大生在網路發文表示，她認識一名可愛的學妹，個性相當瘋癲、活潑；行事作風不照牌理出牌，行為舉止常會讓人摸不著頭許，但在某一天的深夜裡，她才知道原來所有事情都不是她看到的這麼一回事。

女大生在Dcard說道，這名學妹外貌相當可愛，給人印象總是活潑外向，行事作風總不按牌理出牌，有些瘋癲瘋癲的。與她一起打球時，她還會莫名地就跳起舞，她形容惡這是她認識的人當中「最ㄎㄧㄤ」的人；而她的情緒起伏很大，有時上一秒還在與大家「起肖」，下一秒卻突然爆哭，起初原PO以為她可能小時「腦袋進水」才會如此，但在某天深夜與她交談後，她才知道誤會大了。

原PO提到，學妹是家中的獨生女，而在她還不到20歲時，母親便罹患惡性腫瘤，由於父親已高齡60幾歲，所以她得肩負照護母親的責任，雖現在醫療很發達，積極做化療及樂觀面對，也並非無權欲的可能。但命運捉弄人，半年後母親的腫瘤又再度復發，一次又一次的在醫院做過無數次手術，而短短的暑假就進出醫院4四，總以為會好起來，豈知，醫生在最後一次檢查中提到「不打萬算再開刀了」，似乎暗示著開刀已無效。

學妹的家庭背景，讓她感到相當難過，並將內容分享給網友，希望大家也能時時記得愛父母。（圖／翻攝自Dcard）

她提及，學妹表示在還未成年時，因媽媽生病必須要進出醫院，也中有許多的醫療文件需要家屬簽核，但當時的她還未滿20歲，什麼事也做不了，讓她備感無助。因此她一直期待滿20歲的那天，因為她終於能「做主」簽醫院相關文件；甚至是考取汽車駕照（為了方便載媽媽去醫院）。

正值雙十年華的年紀，卻無法與他人一樣買最新iPhone炫耀、吃大餐，或是買個switch犒賞自己；有時看見同學一家人快樂出遊，也讓學妹感到很羨慕，她露透就算全家一起出門散心，也是一路上要照護媽媽，讓她感到相當累人，讓她不免將自己與「不孝女」畫上等號。小小年紀就要面對如此龐大壓力，讓原PO相當慚愧。

而在對話的最後，學妹則沉重的告訴她「真的要對爸媽好一點，你不知道幫爸媽包尿布的那天來得多突然」，便提醒她「能當小孩就盡量撒嬌」。原PO聽完久久無法入睡，而這時才了解，過去學妹只是以看似樂觀的外表，將自己包裝起來，她更希望大家能夠珍惜現在擁有的一切，並且愛父母多一點，才不會讓自己後悔。

(中時新聞網)