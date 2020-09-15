美商晶片大廠英特爾（Intel）新竹辦公室總經理謝承儒今天表示，英特爾已升級至10奈米製程，未來也將持續製程技術升級；針對英特爾考慮委外生產晶片，謝承儒表示，委外生產會評估最佳效益，不願證實是否外包給台積電（2330）。

英特爾公司今（15）日舉行「台灣英特爾架構日」，邀請英特爾新竹辦公室總經理謝承儒等專家，說明英特爾架構及製程之觀點。

謝承儒表示，英特爾已升級至10奈米製程，效能較前一代提升20%；針對英特爾未來技術發展進度，他表示，摩爾定律仍是英特爾策略的核心，英特爾將持續製程技術升級。

媒體關注英特爾晶片委外生產計畫，謝承儒今日受訪表示，委外生產會評估成本、良率、生產彈性等面向，他並未證實是否外包給台積電。

謝承儒指出，英特爾可以利用外部的解決方案來增加產品競爭優勢，與英特爾內部的軟體、架構和安全性整合之後，提供客戶最有競爭力的產品。

謝承儒說，英特爾產品線非常廣泛，也有很強的生產技術，很多產品還是在英特爾工廠生產，英特爾一定會尋找對產品競爭力最佳的解決方案，至於英特爾是否將委外下單給晶圓代工廠台積電；謝承儒對此並未明確回應，僅表示晶圓代工有很多廠商，英特爾有很多不一樣的產品，會考慮如何利用不同晶圓代工廠的優勢，配合英特爾不同產品生產。

(時報資訊)