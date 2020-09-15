歌壇天后蔡依林（Jolin）在今（15日）天迎接40歲生日，她昨提前和蔡健雅、許茹芸還有歌王吳青峰慶祝外，蔡依林今也曬出一系列慶生照，而蔡依林也不忘放送福利，在IG曬出躺池畔的露長腿和微露酥胸照，好身材超吸睛。

奔向40歲的蔡依林，稍早在IG曬出慶生大合照，並感性寫下：「40 吃好睡好笑好好#什麼都好好的 謝謝身邊有您們 #處女座們生日快樂」，同時，蔡依林也不忘放送福利，曬出辣照，只見Jolin躺在池畔，上衣微露酥胸、下身穿綁帶小褲褲，蔡依林一雙纖細美腿全都露，畫面讓網友眼睛大吃冰淇淋。

姊姊蔡旻紋等親友昨晚也為蔡依林舉辦生日暖壽趴，眾人大跳她的招牌歌《怪美的》，蔡依林的媽媽還扮成法官、頭戴假髮勁歌熱舞，蔡依林大笑看到傻眼，蔡旻紋還虧Jolin「放假放太久，壽星都不知道怎麼跳」。

蔡依林輕鬆看待自己奔向4字頭，她稍早也曬出與媽媽、親友們現身南投的度假美照，並開心發文：「心情美麗的我們」，而蔡依林生日也迎來鄧紫棋、林昀希、王力宏、八三夭等藝人祝福。

(中時新聞網)