屏東縣長潘孟安（中時資料照）

時力立委陳椒華今日透過媒體群組表示，國民黨屏東縣議員劉淼松開設鍇霖公司，經營土資場又兼處理事業廢棄物再利用。卻將廢棄物回填魚塭，造成大量汙染。民進黨屏東縣長潘孟安民調第1，環保吊車尾。

陳椒華指出，鍇霖公司位於屏東縣枋寮鄉，長期假「再利用」之名，混合土方和事業廢棄物回填到魚塭，並將含有鍶、銣、鈷、鉻等各色粉末物質的廢棄物太空包堆在河道邊，影響鄰近石斑養殖魚塭和河川水質，2018年曾造成魚苗大批死亡。

陳椒華說，劉淼松危害鄉土污染環境，惡行重大，但從屏東環保局、屏東縣政府、檢察官、經濟部、營建署到環保署、監察院都在包庇？居然獲得不起訴而逍遙法外？天理何在？

陳椒華表示，台南學甲爐碴案，在媒體所做2020首長滿意度民調拿下第7名的黃偉哲市長，要求180天內完成清除。枋寮鍇霖劉淼松魚塭案已爭論3年，第1名的潘孟安縣長還要多少天才能完成清除？明日將對此召開記者會，揭發此案。

(中時 )