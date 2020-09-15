台灣大學校長管中閔、台灣師範大學校長吳正己與台灣科技大學校長廖慶榮昨（14）日聯名投書媒體，批評教育部7月預告的《專科以上學校教師資格審定辦法》修正草案，由於明確化教師升等審查辦法相關規定（部分參考大法官462號解釋），將有侵犯大學自治之虞。不過高教工會15日指出，3名校長投書見解錯誤，工會主張並大學教師升等外審委員應由教評會推薦名單並抽籤決定。

管中閔等人批評，草案規定學校教評會「應尊重外審委員之判斷，不得僅以投票方式推翻外審結果」，但外審委員審查僅係針對教師研究成果中的送審著作，其結果自不能做為教師「研究項目」甚至整體表現的代表。

另外草案要求，學校應建立教師資格審查作業自我評核機制，若學校未依規定辦理，教育部得視情節輕重處罰。草案還規定「教育部得要求學校另組教評會續行審議，於必要時並得由本部指定之代審機構辦理。」這些都已經干預大學內部事務。

高教工會則表示，1998年的大法官462號解釋中，已明確要求教評會應選任各該領域學者專家先行審查，將其結果報請教師評審委員會評議。教育部此次草案內容，一部分乃是將大法官當年解釋法規化，根本無涉所謂「侵犯大學自治」。高教工會指出教師證書是由政府頒發，教師資格審定是政府授權大學代理，政府應自可規定標準，也和所謂的「大學自治」無關。

不過高教工會也認為此次草案有許多不足之處，工會認為，「外審委員」如何決定、由誰決定，應優先改正。現行外審委員制度仍有弊病，包括推薦名單人選，並非由教評會推薦，而容許校長、教務長或院長自行外加；以及推薦人選名單決定後，自其中選任外審委員時，往往未經教評會決定，而是由校長、教務長或教評會主席私自圈選。

高教工會表示，去年11月的修正草案會議，各團體、學者專家及教育部代表，皆同意該審定辦法的修正，應使外審委員的產生改正為「由教評會決定推薦人選名單，並由教評會自推薦名單中隨機抽籤選任外審委員」。高教工會並建議，抽籤選任及未獲選任結果應予保密，但應彌封留存以供主管機關或救濟機關查驗。

(旺報 )