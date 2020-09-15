谷歌（Google）執行長皮查表示，計劃2030年旗下所有數據中心與辦公室完全採用無碳排放（carbon-free）電力，將繼續依循先前訂立、百分之百使用再生能源的策略，以達到這個目標。

皮查指出，「這問題如此嚴重，需要許多人站出來帶頭並且展現解決的方法。我們雖然只是其中的一小部分，但仍可設立榜樣。」

皮查提及，本月美西野火肆虐，燒掉的面積已經創下紀錄，這使公眾提高對氣候變遷的關注，谷歌希望設下新目標，讓更多人注意這議題。

(工商 )