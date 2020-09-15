谷歌目標2030年全面採無碳電力 14:482020/09/15 工商 陳怡均 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 谷歌（Google）執行長皮查表示，計劃2030年旗下所有數據中心與辦公室完全採用無碳排放（carbon-free）電力，將繼續依循先前訂立、百分之百使用再生能源的策略，以達到這個目標。 皮查指出，「這問題如此嚴重，需要許多人站出來帶頭並且展現解決的方法。我們雖然只是其中的一小部分，但仍可設立榜樣。」 皮查提及，本月美西野火肆虐，燒掉的面積已經創下紀錄，這使公眾提高對氣候變遷的關注，谷歌希望設下新目標，讓更多人注意這議題。 (工商 ) #皮查 #谷歌 #電力 #依循 #採無碳 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 武界壩奪4命 台電認線路劣化 04:102020/09/15 社會新聞 北捷無障礙設計 挨轟做半套 04:102020/09/15 地方新聞 陸五大淡水湖將10年「無漁」 陽澄湖大閘蟹或漲價 14:192020/09/15 兩岸 大亞前七月獲利 創17年新高 04:102020/09/15 證券．權證 萊豬開放立院無制衡作為 民團痛批「主權在美」 13:402020/09/15 生活 乙烯外洩 高市府認了9日就獲報 04:102020/09/15 政治要聞 互聯網不再無國界 04:102020/09/15 論壇廣場 採‧訪‧線‧上－中鋼的新使命 04:102020/09/15 專題周報 慘遭柯文哲無情切割 愛將董德堉心冷求去爆內幕 08:442020/09/15 政治 入境採檢確診 女在菲接觸10移工 04:102020/09/15 生活新聞 財經熱門新聞 大亨豪砸5億開新餐廳 謝金河：台中將出現巨變 - 財經 史上首例！金管會重罰新壽2760萬 董座吳東進遭停職 - 財經 - 工商 AI大師演講踩雷忙道歉 意外爆大陸人臉交易黑色內幕 - 財經 陸晶圓龍頭若遭狙殺 幾年內會倒？ 分析師曝驚人答案 - 財經 一樁半導體聯姻 川普爽了 華為又慘了 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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