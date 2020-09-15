為培養頂尖實戰資安人才，行政院已提出2年8.18億元的「台灣資安卓越深耕─資安卓越中心計畫」，行政院發言人丁怡銘表示，政府將從資安前瞻研究等5面向著手，希望達到「成為亞太高階資安人才及技術創新基地」的目標。資安卓越中心最快後年可正式成立。

資安卓越中心計畫，包括網路安全、資訊安全及密碼安全等三部分的強化。行政院科技會報辦公室執行祕書蔡志宏說，這項計畫主是要考慮國內資安防護能量、人才及科技上都需要再提升，目前政府部門內部投入實務資安人才還不足，所以要有系統的提升資安人才培養，另外，資安科技日新月異不能等從外部引進技術，所以也要前瞻規劃。

另外，他也說，成立資安卓越中心還有扮演國際合作窗口的角色，因為國際上在資安人才交流跟共同的培育，有許多合作機會，將來資安卓越中心會擔任此一窗口。

依照前瞻基礎建設預算書內容，政院自明年起共編列2年8.18億預算，最快後年可正式成立資安卓越中心。蔡志宏說，相關預算將用於資安研究及培育人才所需的實驗室跟場域；相關的教材及人才養成也要經費；國際資安技術追蹤及交流合作也需要經費。

蔡志宏表示，政院先期將以計畫方式推動，由行政院資安處來負責執行，未來要成立正式的法人組織，還要尋求法源，並經立法院同意。

丁怡銘表示，我國正值推動DIGI＋方案及5＋2產業創新計畫，帶動產業數位升級，資安儼然已成為最重要的基底，亟須培育充沛資安人才，資安卓越中心以「成為亞太高階資安人才及技術創新基地」為目標，從資安前瞻研究、頂尖實戰人才養成、實習場域建置、國際合作及技術移轉創新育成等5個面向著手，將挹注充足教學及研究資源，以厚植我國頂尖實戰人才培訓及資安前瞻研究能量。

(中時 )