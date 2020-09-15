屬於疫情海嘯第一排的航空業，最近陸續公布上半年營運數字，沒有例外全球一片烏鴉鴉。美國4大航空公司虧損148億美元，大陸光中國國航一家就虧損100.48億人民幣，台灣的星宇航空1天也賠360萬元。財信傳媒董事長謝金河說，今年航空業遭遇史上最黑暗的時刻。比起全球航空業，台灣算是賠最少的，對照全球災情，台灣民眾應惜福感恩！

謝金河今(15)日在臉書上提到，今年疫情重創全世界經濟，全球航空公司虧損數字一字排開，簡單都是天文數字。例如，美國四大航空公司上半年合計虧損148億美元，這其中巴菲特最鍾愛的達美航空賠62.5億美元居冠，然後是美國航空43.08億美元，聯合航空33億美元，賠最少的是西南航空10.09億美元，換算成台幣是4343.8億，像是天文數字。

謝金河指出，中國大陸的航空公司也很慘，上半年中國國航虧損100.48億人民幣，東方航空虧85.42億人民幣，南方航空是82.77億人民幣，海航集團賠了122億人民幣。在香港的國泰航空虧損98.65億港元，國泰航空7月載客4.3萬次，8月3.58萬人次，比去年同期減少98.7%，今年前8個月少81.7%⋯⋯對照華航靠貨運賺錢，上半年小賠13.14億台幣，長榮航空虧18.34億台幣，台灣的航空公司已經算是全球賠得最少的航空業者。

民航局日前公布國籍航空公司上半年營運狀況，各家都出現虧損的情形，華航累計虧損13億1,388萬元，長榮累虧18億3,436萬元，星宇累虧13億1,278萬元，目前資本額有83.6億餘元的星宇，虧損數字直逼華航。光今年上半年，算起來等於每天虧360萬元。

謝金河說，疫情蔓延全球，到今天為止，疫苗仍沒有著落，全球邊境仍管制，台灣的「類出國」卻大行其道，甚至全球郵輪全部停駛在碼頭，只有台灣的郵輪還可以跳島，對照全球災情，台灣民眾應惜福感恩！

(中時新聞網)