桃園市陳姓男子11日在八德區某社區外進行園藝工作，卻突然急性心肌梗塞倒地，並失去呼吸心跳，所幸葉姓總幹事、附近林姓住戶加入搶救，和消防隊員聯手，把陳男從鬼門關前搶回來。

桃園市消防局八德消防分隊表示，11日下午4時47分接獲報案，指轄區中有民眾失去呼吸心跳，趕緊派出救護車2輛、高級救護技術員謝豐家及3位救護人員鄭亘辰、張展豪及劉季弦趕赴現場。

期間社區葉姓總幹事報案後，119護理師陳桂珠同步進行線上CPR指導及引導附近民眾拿取自動體外電擊去顫器由實施CPR，林姓住戶也加入搶救行列。

消防隊員趕抵後，接手實施CPR並使用自動體外電擊去顫器電擊一次，不到5分鐘時間內，救護員準備要架上自動心肺復甦機時，陳男即恢復意識，由救護人員持續給予人工呼吸後送至聖保祿醫院，短短12分鐘從鬼門關前搶人成功。

桃園市政府消防局第一大隊大隊長賴志忠說，一般人發現有人倒下了，即便想要上前幫忙都會有所遲疑，擔心自己不會急救或是施救方式錯誤，其實盡早啟動生存之鍊才是救命關鍵。這次兩位熱心民眾參與救援實屬難能可貴，再經由消防局指揮中心給予正確的線上指導，現場救護同仁迅速、正確的處置，才能幸運的把傷患從鬼門關前拉回來。

(中時 )