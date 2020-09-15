吳青峰繼〈費洛蒙小姐〉後，重新演縯他為許茹芸《奇蹟》專輯譜曲的〈最難的是相遇〉，再次邀請當年演出許茹芸MV的莫子儀、黃中平導演同班人馬齊聚，再加上〈費洛蒙小姐〉女主角陳雪甄組成黃金陣容。許茹芸2014年主打歌〈最難的是相遇〉找來莫子儀演出MV、黃中平導演執導，MV遠赴南韓首爾拍攝。再度受邀拍攝吳青峰MV，莫子儀表示深覺神奇：「沒想到有機會拍攝同一首歌的MV兩次，覺得非常難得。」吳青峰立刻挖坑：「你覺得哪個版本比較好？」莫子儀禮貌性表示：「當然是你的，因為現在正在跟你拍啊！」

〈最難的是相遇〉MV中，吳青峰和莫子儀都是「正在尋找靈魂伴侶的人」，有時似乎碰撞相遇、但一回頭卻又不見人影，吳青峰笑稱：「有種好像在拍《靈異第六感》的感覺！」〈費洛蒙小姐〉陳雪甄也再次現身，飾演被精雕細琢的「雕像」，一場與莫子儀相遇的對手戲，導演設定莫子儀感動流淚，沒想到莫子儀「哭功」能量太強烈，全場工作人員都被「傳染」。陳雪甄也演出「不眨眼流淚」驚人演技，吳青峰與她對戲深受震懾，當場紅了眼眶，他表示，陳雪甄老師說哭就哭，還能配合鏡頭控制眼淚從左眼還是右眼溢出，讓他見識到演員的專業，默默說：「我接下來會安安份份唱歌。」

而吳青峰日前宣布最新個人演唱會「吳青峰16葉演唱會」即將於台北Legacy舉行，從10/16起連演16場，但要取得早鳥優先購票權，需先通過他本人出題的網路考試「16葉指考」，考試期間還出現吳青峰鼓勵考生的錄音，並且考後立刻頒發狀元、榜眼、探花不同的獎狀，考前直呼緊張的觀眾，考後打趣表示：「中途講話害我分心」、「念書都沒那麼認真」、「體驗太棒了，像極了愛情」。演唱會一般門票則將在9/16(三)中午12時於KKTIX正式開賣。

吳青峰推出〈最難的是相遇〉單曲9/16上架，9/18MV上線。（環球音樂提供）

吳青峰即將舉辦最新個人演唱會「吳青峰16葉演唱會」。（環球音樂提供）

吳青峰推出〈最難的是相遇〉單曲，請來莫子儀和陳雪甄跨刀演出。（環球音樂提供）

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