國家防災日前夕，內政部長徐國勇視察大賣場防災專區，並呼籲國人須在平時養成自主防災的準備工作，例如準備緊急避難包、固定家具、儲備3日份食物飲水等，災害來臨時，才能減少傷害，並因應災後生活所需。

921是國家防災日，徐國勇今天到內湖大潤發及特力屋實地走訪國家防災日特別設立的防災專區，並直接購買了防災用品，也對2賣場配合內政部計畫積極參與防災活動表達感謝之意。

內政部今年首次推動各大賣場及網路購物平台在9月份設置防災用品及食品專區，包括大潤發、特力屋、露天拍賣、momo購物網、東森購物、PChome線上購物平臺等業者參與，讓民眾方便購置居家防災用品及食物，提高民眾防災準備之意願，形成民眾自主防災之社會氛圍，以發揮政府、企業、民眾3贏之效。

徐國勇指出，台灣位處於地震高風險區域，有可能發生大規模地震災害，造成建物倒塌、土石崩落、橋梁道路中斷、住家停電缺水，甚至部分地區形成「孤島」狀態，外界救援及物資運補難以即時抵達，或是商店賣場物品食材毀損無法營業，交通物流中斷缺糧缺物資，嚴重影響居家正常生活。因此，呼籲國人須在平時養成自主防災的準備工作，例如：準備緊急避難包、固定家具、儲備3日份食物飲水等，災害來臨時，才能減少傷害，並因應災後生活所需。

(中時 )