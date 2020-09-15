元大S＆P原油正2 ETF恐面臨下市，多名投資人組成自救會，質疑元大操作過程有疏失，希望主管機關能彈性延展豁免下市清算時間，以保障投資人權益。對此，金管會證期局組長黃厚銘表示，今年初受到疫情影響，金管會已經修改規定，讓投資人有緩衝措施，未來是否下市，要看原油市場變化，無法預測。金管會強調，若有違法一定會依法處理。

民進黨立委何欣純、莊競程接受自救會陳情，今邀集自救會代表、金管會、證交所、元大投信等舉行記者會。有投資人質疑，元大原油正2在4月進行轉倉時，有操作不當情形，而且元大一直推有毒產品，還出老千、詐賭，呼籲政府不要圖利特定人士。

自救會代表表示，元大投信於今年3月19日公告，由於該基金已達清算門檻，將報請金管會核准後下市，但金管會4月16日發布豁免清算標準，因疫情影響9月30日前無須下市清算，但全球疫情仍持續延燒，希望主管機關繼續彈性延展豁免下市清算的時間，以保障投資人的權益。

對於外界質疑投資人投機，廖姓代表拿出西德州原油走勢圖澄清，他們是在相對低檔進場，但我們不是投機，是低檔投資。

何欣純、莊競程表示，元大原油正2的爭議已經發生一段時間，受到疫情影響，昨天收盤價，每單位只剩下0.71元，若以相關規定與辦法，恐面臨下市清算的命運，預估有7萬名投資人受影響，行政部門應該協助投資人保障相關權益，並向社會各界的質疑提出合理回應，相關單位責無旁貸。

針對自救會成員質疑元大4月轉倉操作是否有無缺是，黃厚銘表示，這部分主管機關會嚴格審視是否有違反內控，若有違法一定會依法處理。至於9月底是否下是，必須要看國際原油市場走勢，目前無法預測。

(中時 )