國民黨原訂由前立法院長王金平16日率代表團赴廈門參加海峽論壇，卻遭央視稱是來「求和」，引發國民黨強烈不滿，14日宣布，不以政黨形式參加海峽論壇。對此，資深媒體人黃暐瀚直言很訝異，國民黨最後居然真的不去？也證明現在國民黨和以前不一樣了。

黃暐瀚今在臉書發文感嘆，當評論員這兩年來，他的日常，叫做「狗吠火車」。說高雄補選不要提人！提；說面對罷免不要抗告！也抗告。族繁不及備載，總之，幾乎都是他說什麼，國民黨就不會做什麼。

黃暐瀚表示，上週五當「李紅事件」發生之後，他就第一時間在他的廣播，談到「不如不要去」，說真的，他也只是說說，分析一下形式，國民黨最後居然真的不去？他是驚訝的。（也證明現在的國民黨，跟從前的國民黨，已經開始有一點不同）

黃暐瀚直言，為什麼不要去，理由有3個，第一個不要去！沒有對等尊嚴，不要去。第二個不要去！沒有民意支持，不要去。第三個不要去！轉移美豬等議題的焦點，不要去。現在正是台灣民眾，擔心萊豬進口之後，吃到不知道的時候，你自己轉移火力焦點，把臉湊上去，給人家打？有事嗎？

黃暐瀚直言，就算此行真能勸服對岸軍機不再飛越海峽中線，ECFA也承諾不會中止好了。民眾會因此感謝國民黨嗎？不會的。三個不要去，任何一個成立，都不該去。國民黨行前喊卡，是正確的決定。

不過，國民黨立委吳斯懷則認為，雖然央視女主播說法不當，應該要道歉。但好不容易兩岸有個和平窗口，雖然「老共會統戰我們，我們何嘗不能把民主自由經濟發展、言論自由的概念透過海峽論壇再次告訴大陸民間團體，告訴他們台灣多麽自由民主」。

(中時新聞網)