台中市議員周永鴻會勘潭子聚興產業園區，希望解決漏斗路、釘子戶問題。（王文吉攝）

潭子聚興產業園區正進行基礎設施工程，預定明年交地，將有30家廠商進駐，總投資額40.5億，預估創造近千個就業機會。（王文吉攝）

台中潭子聚興產業園區正進行基礎設施工程，預定明年交地，有廠商反映南、北向聯外道路分別有漏斗瓶頸及釘子戶問題。市議員周永鴻14日邀集相關單位會勘，釐清北向道路未來動線，而鐵皮屋位於隔離綠帶不影響動線，並要求相關局處依交通流量研議開闢新路。

周永鴻14日上午邀集台中市經發局、建設局及交通局等會勘潭子聚興產業園區，多位有意進駐的廠商也到場關心。經發局工業科長潘守廉說明，園區北向銜接仁愛路111巷道路上的鐵皮屋位於道路旁的隔離綠帶，不影響動線。

由於南向道路出了園區到潭興路1段258巷寬度從10公尺縮到剩下4公尺，形成漏斗狀瓶頸，廠商憂心聯外交通大打結。對此潘守廉回應，南向銜接潭興路258巷因考量周邊學校和居民意見，目前沒有將園區外道路拓寬的計畫，而是規劃讓車輛往東銜接豐興路2段。

周永鴻表示，目前南北向兩條聯外道路對於未來從潭子、大雅進出的車輛可能較不方便。要求建設局和交通局，在明年廠商進駐後評估交通情況，並研議開闢新的聯外道路，確保園區聯外交通能順暢，讓潭子聚興產業園區能順利成為台中產業轉型與就業的新亮點。

潭子聚興產業園區面積共14.76公頃，規劃8.86公頃產業用地，東臨豐興路二段、南接潭興路一段、西臨旱溪、北近仁愛路一段範圍內，鄰近國道4號台中環線豐原潭子段潭子交流道旁，預計將有30家廠商進駐，總投資額40.5億，並將創造近千個就業機會。

(中時 )