1949年與曾文惠結婚。

1984年3月22日蔣經國總統蒞臨大安住所致賀當選副總統。

1990年接見反對黨主席黃信介，籌備國是會議。

前總統李登輝本月19日將在真理大學大禮拜堂舉行追思告別禮拜，總統府官網今天在「追思李前總統登輝先生專輯」中，發布李登輝從小到老多張珍貴的照片和大事年表，記錄李登輝98年的生命和台灣走向民主的關鍵歷程。

總統府以「李前總統登輝先生的生命之旅與臺灣民主之路」為題，發布的珍貴照片中，包括「成長學習歷程」、「開始公職生涯」、「啟動民主工程」、以及卸任總統後的「深化台灣民主」等四部分。

其中「成長學習歷程」，有多張李登輝學生時代的照片，還有幼時與兄長李登欽合影、1944年太平洋戰爭爆發時被徵召擔任學生兵派到高射砲部隊，以及1969年遭警總約談等，見證台灣當時的歷史。

在「開始公職生涯」中，則有李登輝與當時的蔣經國總統互動的多張相片，其中一張「 1984年3月22日蔣經國總統蒞臨大安住所致賀當選副總統」的照片中，李登輝坐在蔣經國旁邊畢恭畢敬，也印證李登輝曾經說過的，他與蔣經國見面時座位都僅坐三分。

「啟動民主工程」那系列照片，則是記錄了從1988年蔣經國逝世，由李登輝繼任總統後，從召開「國是會議」，走向總統直選等關鍵時刻，成為台灣走向民主歷程的珍貴畫面。

(中時 )