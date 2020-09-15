台南市政府警察局展開連續三天酒駕擴大取締，展現酒駕零容忍決心。（周書聖攝）（警語：禁止酒駕，喝酒不開車安全有保障）

交通大隊長翁誌宏率隊前往餐飲場所向民眾宣導，以幽默標語加深民眾印象。（台南市警察局提供／周書聖台南傳真）（警語：禁止酒駕，喝酒不開車安全有保障）

台南市永康區13日發生一起酒駕釀禍意外，造成1死1重傷憾事，台南市政府警察局隨即於14日展開三天強力取締。擴大取締首日，台南市政府警察局交通警察大隊長翁誌宏率隊前往轄區餐飲場所發放傳單，以幽默標語加深民眾印象。

酒後駕車意外頻傳，台南市政府警察局展現酒駕零容忍決心，連續擴大執法三天，夜間皆可看見警察於各大路口加強取締。交大隊長翁誌宏與第六分局昨晚前往轄區的餐飲場所，向民眾發放宣傳單，利用「你若酒駕 老婆改嫁」、「酒後開車 死神上車」等幽默標語，讓民眾更能加強印象。

翁誌宏說，在酒精濃度催化下，人體對於路況的反應力及判斷力都會下降，應多加利用「大眾運輸工具」、「指定駕駛」、「代叫計程車」等服務。

立法院去年已經三讀通過道路交通管理處罰條例修正案，加重酒駕處罰規定也在去年7月1日上路，但仍有不少駕駛抱著僥倖的心態，最終釀成人倫悲劇。

警語：禁止酒駕，喝酒不開車安全有保障

(中時 )