大陸8月三駕馬車表現具佳。大陸國家統計局15日公布數據顯示，8月規模以上工業增加值年增5.6％，增速較7月份加快0.8個百分點。從月增率看，8月份，規模以上工業增加值比上月增長1.02％。1—8月份，規模以上工業增加值年增長0.4％。
1—8月份，全國固定資產投資人民幣（下同）378,834億元，年減0.3％，降幅比1—7月份收窄1.3個百分點。其中，民間固定資產投資214,506億元，下降2.8％，降幅收窄2.9個百分點。8月份固定資產投資（不含農戶）月增4.18％。
8月社會消費品零售總額33,571億元，年增0.5％，為年初以來首次正增長。其中，除汽車以外的消費品零售額30,158億元，年減0.6％。1—8月份，社會消費品零售總額238,029億元，除汽車以外的消費品零售額215,139億元，年減8.6％。
(工商 )
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