全球新冠病毒疫情病例屢創新高，台灣雖然本土已超過百日沒有病例，但隨著秋冬腳步到來，台大醫院物理治療師開出運動菜單，建議民眾挑選有氧運動，且運動時間最少要持續20分鐘以上、每周運動大於5天，且運動強度要達到中等強度等級，即有效果。

台大醫院指出，根據該院收治新冠肺炎患者的經驗，一旦渡過急性症狀，獲得控制後，進入恢復期時，普遍都會出現體能與活動力衰退的現象，物理治療師此時若可以介入感染恢復期，教導病人床邊運動，可以協助病人在較佳體能狀況下出院，重新回到家庭與社會活動。

事實上，根據研究實證，只要正確與適度的運動，就可以增強個人免疫能力。台大醫院表示，研究顯示，20分鐘以上的有氧運動可以增強免疫力，降低急性上呼吸道感染的危險；而30分鐘以上的有氧運動，則可以降低身體的慢性炎症反應。

台大醫院因此開出提升免疫力的運動菜單，國人盡可能要養成每天規律運動的情況，運動型式建議為有氧運動，如有氧運動操、跑步、騎腳踏車、游泳等；運動時間最少要有20分鐘以上。

運動頻率需要每週大於5天運動；運動強度要達到中等強度等級，即運動時心跳值需介於64％到76％的最大心跳（最大心跳計算：220–年齡）。

雖然已過白露，但秋老虎威力仍驚人，台大醫院提醒，運動也要注意水分的補充，需要維持血糖穩定者，大約運動一小時，可飲用一瓶500-1000毫升含6％-8％碳水化合物的運動飲料。不想喝含糖運動飲料的人，可以飲用純水加上吃富含糖與植物多酚的柑橘、香蕉、芭樂、蘋果等水果，就有同樣效果。

(中時 )