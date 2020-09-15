台南市仁德區台86線5.3公里轉國道1號匝道，今天中午近1點發生一輛油槽車 (裝沙拉油) 翻覆，駕駛受困車內，消防局獲報調派轄區文賢等9車17人前往搶救中。

台86線東向匯入國道1號的匝道下午傳出1部大型槽車翻覆造成駕駛受困，這起意外也導致86線車流嚴重回堵，交通打結。

(中時 )