油罐車翻覆台86國一匝道 駕駛受困搶救中 14:212020/09/15 中時 曹婷婷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 油罐車翻覆造成交通打結。（台南市消防局提供／曹婷婷台南傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台南市仁德區台86線5.3公里轉國道1號匝道，今天中午近1點發生一輛油槽車 (裝沙拉油) 翻覆，駕駛受困車內，消防局獲報調派轄區文賢等9車17人前往搶救中。 台86線東向匯入國道1號的匝道下午傳出1部大型槽車翻覆造成駕駛受困，這起意外也導致86線車流嚴重回堵，交通打結。 (中時 ) #油罐車 #台86 #國一匝道 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 油罐車翻覆台86國一匝道 駕駛受困搶救中 14:212020/09/15 社會 紓解塞車 北外環道第3期上梁 04:102020/09/15 地方新聞 受惠台積電 三大科學園區周邊房價均飛揚 11:302020/09/15 財經 太陽花學運挨告殺人未遂 馬英九今獲判無罪 12:122020/09/15 社會 陽明山神秘藍寶石水 「亞洲第一湧泉」開放探境 11:192020/09/15 生活 武界壩排除蛇鼠釀禍 北市曾因鼠害大爆炸 駕駛遭削臉慘死 13:532020/09/14 社會 連假即時掌握國5路況 2APP系統優化整合資訊 13:372020/09/15 生活 肇逃闖紅燈 酒駕男害1死2傷 04:102020/09/15 地方新聞 驚險一刻直擊 小貨車起火爆炸 駕駛急忙逃出車外脫困 16:552020/09/15 社會 《盤中解析》電子捍衛月線 台股戰上12800 10:342020/09/15 財經 社會熱門新聞 火辣輕熟女挺E乳下海！5個月忍受500客頂撞存100萬：生不如死 - 社會 高雄大社驚傳兇殺案 64歲男子脖子遭割明顯死亡 - 社會 五楊高架3車連環車禍 1男送醫不治 - 社會 武界壩倖存婦一句話 瞬間引爆救援村民怒火 - 社會 補教女師跟人夫玩車震 羞「吃香腸」全被錄下 正宮氣炸 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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