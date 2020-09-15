經歷7個月的季節性禁漁期，數百艘漁船在太湖水面拉開大網、捕撈鮮味。但與以往不同的是，漁民等待時間將被持續拉長，從今年10月1日起，太湖水域全面禁捕、為期10年。這是基於生態壓力之下，大陸《長江流域禁漁計畫》落地的一個縮影。2020年初大陸農業農村部發佈關於長江流域重點水域禁捕範圍和時間的通告，宣佈實行暫定為期10年的常年禁捕，其間禁止天然漁業資源的生產性捕撈。

「禁漁令」之下加上時近中秋來到吃大閘蟹的時節，也被擔心今年大閘蟹的價產量與價格表現。大陸陽澄湖大閘蟹協會原會長、大閘蟹品牌聯盟榮譽理事長楊維龍表示，儘管禁漁去年就已經開始，但從產量來看，全大陸大閘蟹的總產量總體呈上升趨勢，這主要得益於內塘養殖擴大和稻田蟹的增產。

談及未來大閘蟹價格走勢，據第一財經引述楊維龍說，考慮到市場消費水準和態度，優質品牌蟹和中小型的精品蟹的價格可能還有小幅上漲的空間，但是品質差的、濫竽充數的大閘蟹，將會是最先被淘汰的那一部分。

(旺報 )