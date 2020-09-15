被害人的電動車腳踏車電池，與老翁的明顯不同。（警方提供／吳建輝彰化傳真）

電池遭竊的電動車騎不動，廖姓婦人只好跟女兒一起狼狽推回家。（警方提供／吳建輝彰化傳真）

彰化二水一名7旬老翁，平時以騎乘電動車代步，日前因自己的電動車電池故障，竟隨意在路上偷拔其他電動車電池，警方循線逮捕涉有重嫌的7旬蕭姓男子，蕭男還供稱是為研究電池，讓警方好氣又好笑，雖然廖姓婦人不追究，但因偷竊是屬於公訴罪，警方還是依規定將蕭姓老翁依法送辦。

日前廖姓婦人的女兒，騎乘自家電動車外出，將電動腳踏車停放在火車站旁，事情辦妥準備反家時，明明才充飽電的電動車竟發不動，檢查才發現踏墊下的電池竟不翼而飛，趕緊到對面派出所報案，警方調閱相關監視器，３天內就火速逮捕蕭姓犯嫌。

警方表示，調閱相關路口監視器後，發現蕭姓男子涉有重嫌，循線查訪蕭男家中，就發現民眾失竊的電池放在一旁，蕭男還供稱，自己是為了研究電池，拔回家中發現與自己的電動車電池規格不府，就將他放在家裡，都沒使用過。

二水分駐所長甘致宇說，調查發現蕭姓老翁與9旬老母親同住，家中沒有其他親人，報案民眾感謝警方積極追查，老翁事後也將電池歸還，廖姓婦人尋回電池後，也表示不再追究，但偷竊屬於公訴罪，事後還是將老翁依法送辦。

(中時 )