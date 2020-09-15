新竹市政府大力推動的新竹大車站計畫再傳好消息，行政院近日核定編列5.5億預算，預計明年完成綜合規畫，於2022年動工，工程期預估為10年。（陳育賢攝）

新竹市政府大力推動的新竹大車站計畫再傳好消息，除了今年將完成可行性研究報告外，行政院近日核定編列5.5億預算，市長林智堅強調，新竹大車站計畫依照規畫期程、穩健推動中，預計明年完成綜合規畫，於2022年動工，工程期預估為10年。

市府都發處表示，行政院編列5.5億元預算，作為2021年與2022年執行大車站細部設計與部分工程經費，後續年度工程經費將配合前瞻或中央公務預算等年度計畫編列。

林智堅今天感謝交通部與行政院支持，他表示，大車站計畫於今年通過可行性評估，交通部核定4600萬的綜合規畫費，市府在最短時間內啟動綜合規畫作業，近期行政院再編列5.5億，大車站計畫正如火如荼按照規畫期程推動。

他說，「大車站12345」的構想藍圖，將以1座百年古蹟，打造2座南北公園，整合輕軌、火車、轉運站3個車站，將跨站平台四周連結，並整合周邊5處開發區，打造台灣軌道建設新典範。

都發處則指出，大車站計畫總工程經費共65.3億，預估工期需10年，市府已啟動第2階段的綜合規畫，期許明年完成綜合規畫，預計在2022年完成細部設計並啟動工程。

(中時 )