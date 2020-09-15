國民黨團今開記者會抨擊蔡英文總統競選連任時大聲疾呼撐香港，選後卻棄港人、蹭香港，連民主法治國家最基本的通知家人、聘用律師的權利也拒絕履行，國民黨團給予最嚴厲的譴責，並要求陸委會必須盡速對外說明5位港青、港人處裡狀況。並呼籲立法院及早審查《港澳條例》修法，實際行動援助港人。

國民黨團總召林為洲表示，記者鍾聖雄揭露、控訴其協助5位曾在香港反送中運動的港青偷渡來台，結果遭陸委會扣押在高雄近2個月，既沒有通知其家屬、也不讓律師跟港青見面，目前狀況不明。林為洲指出，台灣是民主法治的國家，即便是一般人觸法，那怕是《國安法》，遭到有關單位扣押後，都會通知家屬、聘請律師，這是基本人權必須具備的要件，反觀這5位港人、港青所遭受的待遇。

林為洲質疑，民進黨政府執意認為陸委會內部制定所謂「香港援助方案」就足以處理港人援助問題，事實證明根本就是黑箱作業，外界完全不知道來台港人的現況，也完全得不到法律的保障。

林為洲表示，倘若民進黨政府制定完備的救援港人的法律，就不會出現鍾聖雄們暗地救援參與民主運動的港人，台灣法律自有一套援助標準和法律保障，這也顯現蔡英文選前撐香港，選後呢？有再撐香港嗎？把國家誠信放在哪裡？國民黨團嚴厲譴責民進黨政府。

國民黨團書記長林奕華表示，陸委會弄出一個「香港專案辦公室」，完全於法無據，讓期待援助的港人，完全不知道要透過那些程序、要件，才能在台灣得到人道救援。去年香港反送中運動期間，她與多位國民黨立委提案，推動修法讓《港澳關係條例》第18條法制化，但民進黨立委始終迴避關鍵問題。

林奕華質疑，民進黨政府始終迴避，甚至說出法制化恐怕會變成「假庇護、真木馬」，但實際上兩岸聯姻、陸港澳人士來台投資政策都已經實施多年，台灣社會有被木馬、統戰嗎？況且，民主國家所有機制都應該法制化，國安機密也不能例外，更何況是人道援助。

林奕華表示，為了讓港人來台庇護有所依據，過程必須公開、透明，國民黨團將著手提案修《港澳關係條例》第18條，包括陳以信委員版本，以及她正在聯署中的版本，將新增第二項，「明定主管機關應定期公布港澳政治、經濟、人權調查報告，並依調查報告研判之情勢，預告我國政府對港澳居民，因政治因素而遭受危難時，必要且適當之援助方案 報請行政院後，發布之。」如此，把政府對港人援助必須定期公布、法制化，呼籲朝野立委能共同支持，真正以實際行動援助港人。

藍委葉毓蘭質疑民進黨是否是在啃食香港人的血饅頭，助長自己的政治聲量？這也顯示台灣並沒有完備法律協助港人，迫使他們只能選擇旁門左道，躲避政治清算、迫害，這對號稱民主自由國家的中華民國來說，根本是奇恥大辱。

(中時 )