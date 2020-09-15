提到方便食品，很多人的第一印象就是泡麵，而為扭轉印象不健康、應急的食品印象，近2年大陸方便食品朝向「食材化」、「正餐化」發展，並在今年疫情衝擊與隔離因素下，行業更實現逆勢增長，1到5月方便食品消費增長了1.5倍。據統計上半年大陸規模以上方便食品製造企業營收達1371.5億元（人民幣，下同）、年增率4.7％；利潤總額87.5億元、年增12.8％。

大陸工業和信息化部消費品工業司副司長李堂兵表示，方便食品行業是大陸重要的民生產業和傳統優勢產業。疫情發生後，速食麵生產企業第一時間復工並開足馬力組織生產，在疫情期間取得亮眼的發展成績，發揮保障人民基本生活的作用。

據《人民日報》海外版報導，在傳統的泡麵領域，各項指標也表現不俗。資料顯示大陸22家主要泡麵企業2019年主營業務收入年增率為7.01％；產量年增率3.18％，進而看到2020年上半年，大陸泡麵市場銷售額年增率11.5％，整體銷量年增5.6％。

(旺報 )