這個秋天，你都帶著毛寶貝去哪玩呢？和平島公園於19、20日這個周末假期邀請大家，帶著最心愛的牠一起到海邊，暢玩以寵物為主的活動「島嶼好漂PET」，和平島特別與致力顧好毛寶貝營養的「Doggy Willie 輕寵食」共同舉辦，要讓大家用豐富的活動內容，和家人、毛寶貝好好享受、充實生活，度過一個舒服周末。

和平島公園指出，活動內容包含，可以帶著寵物一起闖關拿精采好禮的「地圖闖關挑戰」一系列以寵物為主的關卡，讓毛主人帶著毛孩闖關，享用美味的點心、學習毛孩皮膚保健知識、響應浪浪募款等，至各關卡集點成功後，即可獲得超精美好禮；也可以舒服的和毛孩一起在大片草地上，用嚴選的天然食材精心調配的鮮食盒，親手捏製充滿愛與營養的飯糰，來場與毛寶貝的野餐約會「野餐派對寵物鮮食DIY」。

另外，和平島公園也特別邀請在不同領域的寵物專家要和大家共同探索「關於毛孩的那些事」的寵物講座！一起在大自然擁抱下，聆聽毛孩「汪汪音樂」、沈浸在「毛選電影」的感動，逛逛集結美好選物的寵物「島嶼市集」有美食有文創以及各類寵物用品，並結合動物公益團體「 Marys Doggies」、「張媽媽流浪動物之家」現場愛心捐款及媒合領養，讓浪浪在島上遇見愛他的家人。

最後再跟毛孩一起跳進湛藍海水裡，暢游北海岸唯一寵物免費的「寵物友善泳池」泡在鹹鹹、涼涼海水，感受無邊際的自由感，園區更提供了寵物救生衣租借服務；自助的戶外沖淋設備及吹風機可以使用！和平島公園不只適合一家大小來玩，更是友善寵物遊憩景點，一張門票玩到底，，只要和毛孩一起，做什麼都很開心。

(中時 )