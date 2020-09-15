雲林縣調查站本月11、14日行政訪查雲林縣虎尾鎮、元長鄉2蒜商，釐清是否有伺機囤積、哄抬蒜頭價格犯行，15日雲林地檢署表示已將訪查資料、照片、帳冊等相關資料帶回，立他字案展開調查，若有不法，絕對速查速辦。

今年進口蒜頭因疫情影響卡關，加上國內氣候不穩定蒜頭產量減少，導致蒜價飆漲，雲林縣西螺果菜市場本月11日大蒜交易價上價每公斤達433.4元，傳統市場蒜頭也出現每台斤300元天價，因此傳出蒜頭囤積事件。

雲林縣調查站11日會同雲林縣政府在雲林縣虎尾鎮查獲林姓蒜商囤積150公噸蒜頭，帶回蒜頭進銷帳證資料，14日再訪談雲林縣元長鄉農會理事長陳榮華，釐清是否有伺機囤積、哄抬蒜頭價格犯行。

林姓蒜商為自己喊冤，指他長期收購蒜頭做為蒜種，大多數賣給固定的農民，農民有時因天災需重新翻種，所以他倉庫內都會預留4、50萬台斤的蒜頭，有些農民購買蒜頭後也會寄放在他的倉庫內，這些買賣都有資料可查，被說成囤積蒜頭他感到很委屈。

陳榮華認為檢調找他訪談只是要釐清案情，他並不介意，最近蒜價大漲，許多蒜農因檢調在調查蒜頭囤積案，搞得大家人心惶惶，大部分的蒜農都很守法，不會去囤積蒜頭，希望檢調單位把案件做一個釐清，把害群之馬找出來，讓守法的蒜農能夠安心耕種。

雲林地檢署表示，有關商人囤積農產品蒜頭，可能造成市場價格因此上揚，是否涉及妨害農工商罪嫌，檢方甚為重視，已列為排除民怨應予優先偵辦的重大民生經濟犯罪，並指示轄內調查、警察單位，切實了解市場狀況，速予啟動偵查作為。

(中時 )