講述王子與王子結婚的兒童繪本《國王與國王》，由教育部選定為小學新生選書引發家長團體質疑。對此，小民參政歐巴桑聯盟黨今與勵馨基金會等民團，抨擊反對者缺乏性平意識，以偏見批評多元價值，限縮幼童人格發展，要求同性議題在教育中「零檢出」，等於是把同志關在暗櫃，提供對人權侵犯事件的溫床。

兒童繪本《國王與國王》，內容描述一名皇后為了讓王子繼承王位，找了不同的公主進行相親；但結果最後讓王子心動的對象，是陪伴公主前去皇宮的公主哥哥，最後兩人就過著幸福快樂的生活。

該書目前被教育部選列為小學新生閱讀推廣計畫選書之一，日前引發部分家長團憂心恐引起幼童錯亂，要求退出選出。對此，教育部回應表示，閱讀《國王與國王》，有助學生理解並尊重不同的性取向。

對此爭議，小民參政歐巴桑聯盟黨、勵馨基金會、台灣人權促進會、鄭南榕基金會、彩虹大平台、同志諮詢熱線等團體，今召開記者會提出4項訴求，分別是呼籲教育部秉持多元價值初衷、加強對教育人員以及家長的性平與兒童人權意識宣導、持續對LGBT（同志群體總稱）教育的支持、呼籲社會正視孩子應有性別認同與性傾向探索的開放與多元權利。

小民參政歐巴桑聯盟黨召集人張淑惠指出，幼童讀了《國王與國王》後，確實有可能開始想「我未來會喜歡男生還是女生？」但這是混淆？還是對自己提問的思考起點？做為父母，當孩子想看同志教育繪本，「我們要說這本你不可以看嗎？這句話說得出口嗎？」這等於展現家長權威，並弱化兒童的回應。

張淑惠說，給孩子思辨的教育，才能培養出真正能承擔的個體，一昧管制資訊來源，不對等的手段欺騙，孩子終究還是會找到答案。

張淑惠強調，台灣已通過同婚法案，不僅會有愈來愈多同志家庭，就算是異性戀家庭，也可能會有同志的小孩。但正因為LGBT是少數，孩子在生活中很少機會見到，這更顯得教育的重要性，要保障少數人的權益，避免有LGBT性向的孩子被同儕取笑、排擠，就不該要求LGBT文學書籍與觀念在教育過程「零檢出」，這等於是把同志關在暗櫃中，也提供對兒童人權侵犯事件的溫床。

勵馨基金會多重歧視性別暴力防治中心督導陳鶴勳則表示，經實務經驗發現，多元性別者在生命歷程受到的創傷，往往會讓往後的人生帶來不少困境；這也許是校園中不友善的性霸凌與騷擾，而師生都可能是霸凌者，影響了多元性別者往後的精神與健康，這種霸凌才是該要下架的。

陳鶴勳說，《性別平等教育法》在2011年已要求將性別騷擾事件納入通報，但2018卻只通報128件，反觀性侵害卻有1766件，性騷擾有5982件，差距之大，清楚顯示出師長對於性別平等的觀念仍待加強。

鄭南榕基金會執行長凃之堯則說，在言論自由的社會，就該尊重彼此不同的立場，以偏見去批評多元價值的繪本創作，明顯是侵害言論自由。因此，政府教育單位對於家長的質疑，沒有提供溝通交流平台，而是直接否定性平教育的重要，這種消極作為不符人民期待。

凃之堯強調，有團體說此繪本是洗腦孩童的糖衣，把書籍塑造成洗腦同志思想的創作，這已經曲解故事的本意，限縮孩子人格的發展。他強調，讓孩子提早接受公共議題，是兒童人權的一環，唯有提供多元價值的教育，才能讓孩子成為獨立個體。

＃國王與國王

＃同志

(中時 )