老五老台中石岡服務中心15日 舉辦「一日家人-重溫歌仔戲話當年」活動，邀請台中晶采戲曲社6位社員，準備多首戲曲歌單，陪同82歲獨居的寶珠阿嬤回憶當年歌仔戲演員的時光，同時感受齊聚一堂的熱鬧氣氛。

一早社工、志工、晶采戲曲社社員抵達阿嬤家後，先與阿嬤相見歡聊聊年輕時唱歌仔戲的故事回憶，接著晶采戲曲社社員們幫阿嬤化妝打扮，穿上歌仔戲服重溫舊時風光，阿嬤寶刀未老的唱了好幾首拿手戲曲，大家都聽得拍手叫好。

寶珠阿嬤年輕時是歌仔戲演員，大半輩子都在舞台上表演，後來歌仔戲逐漸凋零，歌仔戲生涯也隨之結束。寶珠阿嬤與丈夫同住生活，互相扶持，生活也平穩安適，然而丈夫過世後，剩下阿嬤一人，平日沒什麼可以說話的對象，倍感孤單寂寞。

寶珠阿嬤常跟社工聊到以前當歌仔戲演員的時光，這時的阿嬤表情都神采飛揚，於是社工主動連結到晶采歌仔戲曲社，想讓阿嬤重溫當年風光，讓她有個難忘回憶。

晶采戲劇社團員陪阿嬤一起唱戲曲非常開心，社長高彩瑛表示，除了物質上的協助給予，許多獨居長輩也是需要實地溫暖關懷與精神陪伴，對於這次有機會好好陪伴奶奶享用一餐，實在太難得太有意義，「活動叫做一日家人，但關心陪伴不會只有一日，而是從這一日起多了一位可以關心關懷的家人。」

老五老基金會石岡區長林素蘭表示，老五老長期致力老人福利服務，提供高齡長者多元的服務及友善的環境，「一日家人」希望給予獨居長輩實際的陪伴，讓獨居長輩也有機會感受到團圓、熱鬧氛圍。希望藉由活動鼓勵大家加入老五老的志工行列，一同關懷長輩，來當長輩的一日家人，讓長輩感受到似家人的陪伴與愛，共創越老活越好之願景。

(中時 )