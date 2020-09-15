期待一年一度的Google硬體新品發表會嗎？Google稍早之前已經向媒體發出邀請函，確認將在台灣時間10月1日凌晨舉辦發表會，除了最新的Pixel手機即將登場之外，Google也大方預告還有全新的Chromecast以及智慧音箱，都將同台登場。

Google稍早前正式發出「Launch Night In」邀請函，將在台灣時間10月1日凌晨2點舉辦線上發表會。透過線上發表會，每個線上參與的人都能從最好的角度收看，直擊新一代Pixel手機、Chromecast以及智慧音箱新品亮相的時刻。綜合近期相關消息，預計會發表的新機應是Pixel 5以及Pixel 4a 5G這兩款5G手機。相對於不少品牌都選擇鎖定高階市場，今年Google到是反其道而行，不在高階機種中選用高通Snapdragon 865處理器，而只選用765G處理器，能有效壓低價格。

另外全新的Chromecast裝置，預計是代號為Sabrina的全新裝置。預計正式名稱有可能是Google Chromecast with Google TV，除了Chromecast的無線投放功能之外，預計也將內建Android TV系統。目前據了解新品會有Rock Candy、Summer Melon 和 Summer Blue 三種顏色，價格約50美元左右。

與其他智慧型手機品牌在5G手機競賽中爭相搶跑，Google與蘋果（Apple）兩大品牌都直到2020年才預計推出5G手機。不過即便如此，當前各國的5G網路佈建都相對2019年底更為全面，對於推廣5G手機也更為有利。在Google以及蘋果的5G手機都將加入戰局的前提下，今年年底購物季勢必將是5G手機的一次正面對決！

(科技)