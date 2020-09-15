台股逢12900點至萬三前波大套牢區，高檔攻勢趨緩，主流部隊仍以電子股掛帥，其中又以半導體族群表現馬首是瞻，PCB載板、矽晶圓也表現不錯；傳產則以汽車（含零組件）、紡纖下游與生技等具題材股力爭上游，挹注加權指數穩步震盪走高，順利收復12800點。

周二演出疲軟的重量級集團股，包括南亞科、鴻海、台化、台泥、亞泥、遠東新、統一、台灣大與台達電等，使盤勢上檔承壓。

但台積電、聯電、日月光投控與聯發科等權值股當家，又使短多士氣匯聚不散，加上富邦金、中信金、台塑化、南亞、長榮、和碩、第一金、廣達、仁寶、友達及群創等集團股同站在多方，係指數得看回不回主因。

集中交易市場加權股價指數終場收漲57.83點，報12845.65點，單日漲幅0.45%，成交1857.27億元。

櫃買市場方面，生技重返攻堅主流，電子股也穩步震盪走高，加上化學、營建與觀光等族群也多紅光滿面，化解紡纖、電機、鋼鐵及航運等類股拉回壓力，盤勢開高趨堅，指數終場收漲0.54%，報166.65點，成交484.34億元。

匯市方面，新台幣兌美元匯價，早盤迄午盤持續強勢，盤中一度突破29.2元，至午盤仍暫報大升2.56角，報29.23元，預期央行在尾盤雖仍將踹上一腳，但整體升值格局愈趨明朗。對台股波段資金行情而言，仍屬正向。但需留意外銷廠商可能的匯兌損失變數。

業內人士指出，目前看起來，美國總統川普為尋求連任，在今年底之前，仍將大肆向大陸包括貿易戰、科技戰與人權戰等各方面全力施壓，因此美中關係緊張局勢無法趨緩，對台股在萬點高檔之上攻堅，確具無形壓力。

不過，市場仍多預期美中雙方，短期還不致兵戎相見，只是未來全球在科技上的安全規範的標準，可能一分為二，對相關廠商將造成的選邊站的壓力與風險，還需進一步評估。

因此，在美總統大選未塵埃落定，與美中關係的風險變數，未進一步釐清前，逢高或仍暫宜減量經營，降低投資風險。

(工商 )