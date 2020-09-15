日本超夯女團「乃木坂46」中的28歲人氣成員白石麻衣，今年初突然投下退團震撼彈令粉絲們相當不捨，而原本5月要舉辦的畢業演唱會也因為新冠肺炎疫情的關係延後至10月線上舉行。近日推出畢業寫真的她，在網路上釋出一系列辣照，吸引網友熱烈討論。

白石麻衣2011年加入乃木坂46後，著甜美臉蛋、惹火的好身材，加上迷人的笑容吸引大批粉絲的喜愛；另外，她出眾的外表還獲得時尚雜誌《Ray》青睞，成為女團中第一位成為雜誌專屬模特兒的成員，也因此有了「乃木坂之顏」及「被神選中的少女」的美譽。

而今年1月宣布即將畢業的她，在退出乃木坂46前還將在10月28日舉行個人線上畢業演唱會，並在10月21日推出畢業紀念寫真「白石麻衣 乃木坂46畢業紀念Memory Magazine」（白石麻衣 乃木坂46卒業記念メモリアルマガジン）來答謝粉絲多年來的支持。

在網路上公開的照片中，她穿著白色的蕾絲內衣趴在白色的床上，秀出豐滿的上圍與白皙翹臀，搭配她的招牌笑容再度融化一票男粉絲，紛紛留言「太可愛了」、「女神不要走」、「白到發亮」。

(中時新聞網)