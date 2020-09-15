一場突如其來的「美莎克」颱風點燃資本買漲玉米期貨的熱情。截至9月14日收盤，大陸玉米期貨主力合約2010報收每噸2419元（人民幣，下同），盤中一度創下過去6年以來最高值2450元，更看到今年以來的玉米期貨價格漲幅超過28％。

據《21世紀經濟報導》指出，9月以來大陸玉米期貨價格之所以連續上漲，主要原因是受「美莎克」颱風等影響，黑龍江、吉林不少地區新季玉米出現倒伏現象，局部地區減產已成定局，引發資本聚焦產量減少效應，紛紛入場買漲玉米期貨。

某位哈爾濱農產品期貨業務負責人透露，上周以來每天都要接待多家來自各地的私募投資機構，主要來調研颱風影響地區的實際玉米產量減少額，是否超過市場預期，再決定是否加入買漲玉米期貨陣營。目前私募機構普遍預期今年玉米種植面積將比以往減少15％至20％。

而隨著玉米期貨價格持續上漲，目前越來越多大型玉米加工企業紛紛進入期貨市場逢高沽空進行套期保值，令玉米期貨多空博弈趨於激烈。

(旺報 )