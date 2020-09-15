苗栗市玉清宮封爐超過20年，實施「不燒金、減香」政策響應環保。（巫靜婷攝）

苗栗市玉清宮封爐超過20年，實施「不燒金、減香」政策響應環保。（巫靜婷攝）

苗栗市玉清宮實施減香政策響應環保，廟內提供3種尺寸的香，並鼓勵香客使用細香，心誠則靈。（巫靜婷攝）

苗栗縣列冊400多間宮廟中，約有20間宮廟響應環保「封爐」，苗栗市玉清宮是最早實施封爐的宮廟，總幹事何天貴表示，玉清宮封爐已有20多年，剛開始的確遇到攤販反對、香客不滿等陣痛期，但隨著環保意識抬頭，香客不僅配合不燒金紙，許多人也改用細香「心誠則靈」。

9月16日鬼門關，整整1個月的普渡習俗要給好兄弟吃好穿暖，民眾習慣燃燒紙錢等普渡用品，環保局指出，雖為普遍性燃燒行為，基於尊重傳統習俗，以宣導減量或辦理集中燃燒為主，倘若大量露天燃燒，造成嚴重空氣汙染遭檢舉，依法仍可開罰1200元至10萬元罰鍰。

玉清宮為苗栗市信仰中心，主祀三恩主關聖帝君、孚佑帝君、司命真君。何天貴指出，玉清宮1999年宣布「封爐」不燒金紙，起初也是受到販售紙錢的攤商抗議，甚至有年長香客拍桌大罵「為什麼不讓我燒？」，但當時1天就能收到上噸的紙錢，燒太多造成空氣汙染，灰燼四處飄引起附近住戶反彈。

何天貴表示，現在大家都知道玉清宮「不燒金」，偶爾會有外地人或不知情的香客帶金紙來，但廟方人員會勸導，還沒拜就先帶回去，拜了就交由廟方統一處理，有些香客會事先詢問燒不燒金，配合度很高。廟裡禁止環香、實施減香，從原本6支減到2支，並供應3種尺寸的香，讓香客自由索取。

何天貴說，參拜「誠意在先」，不是看香的大小，曾有80幾歲婦人習慣拜大香，買香錢動輒1、2000元，但經過勸說「把錢留下來，神明依然會保佑」，她之後也改用細香。何認為，經過20年的拉鋸戰，信仰歸信仰，參拜模式順應環保趨勢改變，香客還是會來，畢竟神明一直都在。

(中時 )