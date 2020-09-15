2020工鬥今天赴勞動部抗議，認為勞保年金改革方向規劃應加入「基礎年金」及樓地板。（林良齊攝）

2020工鬥今天赴勞動部抗議，認為勞保年金改革方向規劃應加入「基礎年金」及樓地板。（林良齊攝）

勞動部部長許銘春日前提及，勞保年改恐怕會降低給付率、將溯及既往等，引發諸多勞團不滿，2020工鬥今天赴勞動部抗議，認為勞保年金改革方向規劃應加入「基礎年金」及樓地板，政院版年金改革草案決定前，應先與各縣市工會及勞工團體公開對話。

截至2019年為止，勞保基金未提存負債已達10兆餘元，但勞保年金改革草案仍未提出，工會團體今天齊聚勞動部前要求勞動部應表態。

「勞保改革勿倉促，先跟各地勞工談」，桃園市產業總工會秘書長葉瑾瑜表示，政府持續透過放話進行改革「十分不妥」，而據2015年資料指出，請領勞保年金1萬元以下的人達15.5％、1萬元至2萬元達60％，況且明年基本工資都已調整至2萬4000元，但領取老年給付的數額卻如此低落。

新北市產總理事長洪清福說，勞動部日前邀請專家、學者研究勞保年改如何執行，但工作坊卻未找勞工團體討論，「勞團也擔心年改草案突然公布」，但勞保年改應聆聽各地工會、資方團體的意見，整合意見後再與專家學者討論，況且許多勞工退休月領1萬5000元，再砍真的活的下去嗎？

宜蘭產總理事長呂學民強調，工會不反對勞保年改，但應先找各地勞工談、設定基礎年金。

2020工鬥要求府應正視台灣勞工退休水準低落的問題，勞保年金改革方向規劃應加入設立基礎年金及樓地板，勞動部應與各縣市工會及勞工團體進行公開對話。

勞動部僅說，勞工各項福利與權益，無論是在職勞工或退休勞工，政府都會加以重視與照顧。各界對於年金改革提出的建言，勞動部表示尊重，也會持續傾聽；目前就改革各面向仍在通盤審慎評估中，尚無具體確定的改革版本。

(中時 )