HPV重複感染致健康危機！專家指出，HPV病毒型別繁多，根據研究，男性在感染HPV後，能夠自主產生抗體對抗下一次感染的比例相當低，不僅可能造成二次感染，更可能多次重複感染，若長期感染HPV且無法自行清除，輕則可能導致菜花，嚴重可能導致HPV相關癌症。相較於一般民眾，患有菜花的族群未來發生HPV相關癌症的機率約為9倍。

HPV分為低致癌型及高致癌型，感染低致癌型HPV可能導致尖形濕疣(菜花)，而感染高致癌型HPV則可能導致HPV相關癌症的發生。

台灣疫苗推動協會理事長黃玉成表示，台灣2017年本土研究發現，患有菜花的族群相較於一般未罹患菜花的民眾，日後發生HPV相關癌症的標準化發生比(SIRS)為9.74，也就是說HPV相關癌症發生率相較於未罹患菜花的民眾約9倍。

黃玉成表示，伴侶的多寡，是造成HPV重複感染的風險因子之一，根據在美國、巴西及墨西哥的研究，在6-12個月內，已感染過HPV 6型的男性族群裡，擁有兩個以上女性伴侶，約有43.5％的人會重複感染HPV 6型5。

台灣癌症基金會執行長賴基銘表示，台灣男性菜花盛行率為1.95％，女性為0.78％，男性比女性盛行率高出近1.5倍之多6，因此男性更應積極預防HPV。

然而，男性在社會刻板印象下，就醫意願普遍低，常延後就醫。根據全民健保就醫行為的潛在類型與健康測量，「從未就醫」與「醫療重度使用者」中，男性比例都較高。印證了「男性不常看醫生」跟「男性常等到嚴重病徵出現才進醫院」的印象。

賴基銘表示，根據美國2013-2014年研究統計顯示，成年男性(18-59歲)中約每2位就有1位生殖系統感染HPV2，男性也應當注意HPV感染問題，但是男性往往輕忽健康警訊，容易延誤就醫。

台灣婦產科醫學會秘書長黃建霈表示，防治HPV已是重要國際健康預防趨勢，世界衛生組織（WHO）2017年建議各國將HPV疫苗納入國家疫苗接種計劃，台灣則自2018年起將HPV疫苗納入常規接種，期盼降低HPV盛行率。

為提醒男性、女性積極預防HPV，讓男性不再陷入「HPV男癌之隱」，台灣癌症基金會與台灣疫苗推動協會共同推出「HPV衛教友善診所」，串聯全台近205間診間，風險評估、諮詢、到採取預防行動，「九分鐘、就明瞭」，只要上網搜尋「男癌之隱」，就可以找到HPV衛教友善診所。

(中時 )