今年度首場大型2020台中市政府「職缺3000 振興就業博覽會」，結合「風能產業」、「高薪職缺」、「回流台商」、「無煙囪產業」及「在地企業」等專區。（盧金足攝）

台中市府就博會協助「好市多」媒合逾230名求職者，創下九成的初步媒合率。（盧金足攝）

台灣防疫有成，疫情相對緩和，掀起民眾旅行風潮，帶動台中市服務業人力需求大增，台中市勞工局舉辦振興就業博覽會，包括好市多股份有限公司、王品餐飲集團、豆府餐飲集團、老四川知名火鍋等企業，急徵超過1600名員工，年底開幕第2家好市多北屯店預計於今年11月開幕，大量釋出逾250個職缺，應徵人數逾300人，中市府就博會單日協助好市多媒合逾230名求職者，創下九成的初步媒合率。

副市長令狐榮達表示，市府舉辦「振興就業博覽會」，市長盧秀燕重視市民的民生與就業，舉辦台中購物節吸引消費逾90億元，更因市民消費帶動下，台中市服務產業的人力需求倍增，現場更設置服務業專區，協助招募千名服務產業人才，設置風能、高薪、回流臺商及在地企業等專區。

為落實重視能源轉型政策，市府與丹麥商務辦事處合作下，與9家風能大廠如沃旭能源、哥本哈根、西門子哥美颯、艾納康、斐風等企業簽定「促進台中市就業合作宣言」，發展台中市成為智慧綠能之都。

參加振興就業博覽會的西門子哥美颯離岸風力再生能源股份有限公司人資經理表示，配合台中港發展為風機專用碼頭政策，未來將以台中為離岸風電聚集地，目前在台員工人數已從4人增至100人，預計未來3年將持續與台中市政府勞工局合作，招募逾300名員工。

台中市勞工局長吳威志表示，台中市下半年就業市場熱鬧滾滾，除服務業外，更有電動汽車台灣特斯拉股份有限公司急徵銷售專員、技師，薪水皆4萬起跳。

特斯拉人資主管表示，國內電動汽車需求較去年同期增至2倍，帶動企業人力需求大增，參加活動預計招募20名員工，結果來了超過110名求職者，「超乎我原本預期的成果！」

王品集團人資主管指出，預計明年全台將拓展30家店，台中地區至少有5家門市以上，更打算引進和牛涮、享鴨等品牌店面進駐台中一級美食戰區，估計全台至少需招募超過500名門市員工，將持續與市府勞工局合作，補足人力短缺荒。

台中市就業服務處表示，近期充分感受到企業回溫的氛圍，諸多企業或知名門市人才需求顯著，為協助企業媒合人才，將不定期辦理專案性徵才活動。

(中時 )