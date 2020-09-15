迎接9月開學季，悠遊卡送上許多好康！針對學生族群推出多項小額消費優惠，有吃、有玩還有用，希望陪伴所有學生可以開心上學去。其中，學生必備的文具、用品，悠遊卡公司都幫你準備好了，即日起至9月底，在墊腳石單筆消費滿新台幣150元，或是在光南大批發單筆消費滿199元，即可獲贈BeBe獨家貼圖貼紙乙份，即日起至10月12日止，在小北百貨單筆消費滿199元，也可拿到貼紙乙份。

學生們將開學文具、用品備齊後，肚子也得吃飽，上學才會精神滿滿，即日起至10月底止，使用悠遊卡在吉野家單筆消費滿300元、或在9月底前在義美單筆消費滿125元，皆能獲得貼紙乙份；悠遊卡與全家便利商店也同步促銷，10月6日前購買指定鮮食單筆滿100元，立折10元(單筆不累贈，限量25萬筆)，摩斯漢堡也首度與悠遊卡合作，自9月14日至10月15日，購買任一早餐套餐，即贈元氣牛肉蛋堡優惠券。

悠遊卡9月開學季優惠。（悠遊卡公司提供）

下課後若想買杯手搖飲，則可到CoCo都可購買「巧克系列」，以悠遊卡支付，在9月底前皆享折價5元優惠，拿鐵咖啡更是第二杯半價(部分商場店不適用)。此外，在休假日若有出遊計畫，9月底前至兒童新樂園，持悠遊卡消費，在麗陽商場攤位可不限金額皆獲得BeBe獨家貼圖貼紙乙份。

悠遊卡是學生族群的好夥伴，且在台北市公立學校，悠遊卡就是你的數位學生證，不但搭車可享學生優惠票價，小額消費也是讓你可以「一卡走透透」。

(科技)