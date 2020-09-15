TikTok、甲骨文若合作 將為美創2.5萬個職位 15:142020/09/15 工商 賴瑩綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 TikTok發表聲明，稱已經向美國財政部提交提案，並相信該提案將解決政府的安全擔憂。美國財長穆努欽則稱，當局上周末收到相關提案，並將在本周審議。 路透引述消息人士指出，TikTok預計，如果川普政府批准其與甲骨文（Oracle）的合作計劃，作為提議的一部分，將為美國創造2.5萬個新的就業機會。 據報，母公司字節跳動13日放棄出售TikTok美國業務，而是尋求與甲骨文合作。該公司希望此舉能在安撫中國政府的同時，亦避開美國的禁令。 (工商 ) #TikTok #提案 #甲骨文 #字節跳動 #職位 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 外媒：TikTok將和甲骨文合作美國業務 09:382020/09/14 國際 甲骨文2特點勝過微軟 成為接手TikTok美國業務關鍵 12:002020/09/14 財經 LINE TAXI 首辦會員大會 7成鑽石會員是女性 14:482020/09/15 科技 TikTok面臨危機YouTube在印度開始測試短影音新品Shorts 15:112020/09/15 科技 TikTok不賣微軟了 傳甲骨文被選為買家 07:392020/09/14 國際 微軟出局！字節跳動擬將TikTok美國業務售予甲骨文 10:222020/09/14 財經 台中購物節為何成功吸金90億 盧秀燕解密 15:182020/09/15 生活 微信禁令逼近！陸iPhone 12銷量恐重創 2韓廠大難臨頭 15:202020/09/15 財經 甲骨文與TikTok談聯姻 達成協議 04:102020/09/15 財經焦點 新聞早班車》電價5連凍 明年4月漲聲響起 06:312020/09/15 政治 財經熱門新聞 大亨豪砸5億開新餐廳 謝金河：台中將出現巨變 - 財經 史上首例！金管會重罰新壽2760萬 董座吳東進遭停職 - 財經 - 工商 AI大師演講踩雷忙道歉 意外爆大陸人臉交易黑色內幕 - 財經 陸晶圓龍頭若遭狙殺 幾年內會倒？ 分析師曝驚人答案 - 財經 一樁半導體聯姻 川普爽了 華為又慘了 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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