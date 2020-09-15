TikTok發表聲明，稱已經向美國財政部提交提案，並相信該提案將解決政府的安全擔憂。美國財長穆努欽則稱，當局上周末收到相關提案，並將在本周審議。

路透引述消息人士指出，TikTok預計，如果川普政府批准其與甲骨文（Oracle）的合作計劃，作為提議的一部分，將為美國創造2.5萬個新的就業機會。

據報，母公司字節跳動13日放棄出售TikTok美國業務，而是尋求與甲骨文合作。該公司希望此舉能在安撫中國政府的同時，亦避開美國的禁令。

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