為了杜絕偽標事件，加強國產口罩辨識，9月17日之後所生產的國產醫用平面口罩，要標示Made in Taiwan及MD（medical device，醫材的意思)。在經濟部協調「工具機國家隊」的協助下，第一批印上Made in Taiwan、MD鋼印的醫用平面口罩，在桃園市市長鄭文燦見證下，在桃園的善存科技開始生產。經濟部也強調，預估消耗舊庫存需費時3個月，因此這段期間民眾拿到的實名制口罩沒有雙鋼印，也不要緊張。

經濟部表示，要在最短時間內，幫國內所有口罩產線增添防偽鋼印，必須再次出動工具機國家隊，「雖然工具機國家隊的92台口罩機已有原始設計圖，但其他原有及新增的口罩產線，都要分別出動人員，實際做量測，再根據量測數據，設計相應的壓花輪」，而寫且還要加上防偽加工技術及特殊刀具的訂製，所需要耗費的人力、物力是很可觀的。

除了政府、公會與法人的投入，經濟部指出，要感謝台灣工具機產業非常精密的製造功力，讓原本需要2至3個月的工作時程，現在預計一週就可完成。隨著國家隊持續的努力，將盡快開始全面生產雙鋼印口罩，但是，經濟部強調，12月17日前，實名制口罩如果沒有雙鋼印，這些是原有的存貨，請大家領到口罩時不必擔心。

(工商 )