據Choice數據顯示，截至14日大陸A股上市公司數量達到3999家。隨著上海沿浦15日登陸上交所主機板，讓A股迎來第4000家公司的里程碑，根據《中國證券報》報導，回顧歷經30年發展，A股市值快速飆升，截至14日收盤A股總市值達72.96兆元（人民幣，下同），較1990年12月的23.82億元增長3.06萬倍。

值得注意的是，A股新增千家公司數量所需時間逐步縮短。觀察2000年12月，A股上市公司總數超過1000家、用時近10年；2010年11月總數超過2000家，用時10年。但2016年11月時A股上市公司總數突破3000家、用時6年；如今突破4000家則花了4年時間。

此外，統計截至14日收盤，滬市主機板公司數量為1545家，科創板公司數量為173家；深市主機板公司數量為460家，中小板公司數量為966家，創業板公司數量為855家。

另從註冊地址來看，目前廣東、浙江、江蘇三省的A股上市公司數量位列前三，分別為652家、490家和461家；北京、上海各以372家、318家緊隨其後。

(旺報 )